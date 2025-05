Donna derubata di smartphone e portafoglio in piazza eroi del Mare | arrestato 20enne

Una rapina audace è stata sventata a Bari, dove un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dalla Polizia Locale. L'uomo è accusato di aver sottratto smartphone e portafoglio a una donna in piazza Eroi del Mare, ma è stato prontamente bloccato grazie alle urla della vittima. Recuperato il cellulare, le indagini proseguono.

Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dalla Polizia Locale di Bari poichè accusato di aver rubato il cellulare e il portafoglio a una donna. Gli agenti sono stati allertati dalle urla della vittima, bloccando il giovane. Gli agenti hanno recuperato lo smartphone mentre non avrebbero.

