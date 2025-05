Donazione asta benefica e murale Ichnusa contro l’abbandono del vetro

Ichnusa presenta la nuova edizione della sua campagna contro l'abbandono del vetro, iniziando dalla Sardegna e diffondendosi in tutta Italia. Con un'asta benefica e un murale dedicato, il birrificio si impegna a sensibilizzare sempre più persone sull'importanza del riciclo e della tutela dell'ambiente. La donazione contribuirà a progetti locali e alla valorizzazione del territorio.

(Adnkronos) – Ichnusa lancia la nuova edizione della campagna contro l’abbandono del vetro nell’ambiente, partendo dalla Sardegna, cuore delle attività, per arrivare in altre città della Penisola e coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. Così, quest’anno, il Birrificio annuncia una donazione diretta di 30mila euro a Legambiente Sardegna per sostenere le attività di tutela . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

