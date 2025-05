Donato Carrisi | Per il mio prossimo romanzo aspettatevi di tutto

Donato Carrisi, scrittore e regista di fama, ha recentemente partecipato al Riviera International Film Festival a Sestri Levante, dove ha presieduto la giuria dei documentari e tenuto una masterclass. Intanto, è alle ultime fasi della scrittura del suo nuovo romanzo, promettendo ai lettori un'opera ricca di sorprese e colpi di scena.

(askanews) – Donato Carrisi è stato uno dei protagonisti del Riviera International Film Festival che si è appena chiuso a Sestri Levante. Lo scrittore e regista è stato il Presidente della giuria dei documentari e ha tenuto una masterclass, proprio nei giorni in cui sta ultimando il suo nuovo libro, di cui sta consegnando le bozze: «Aspettatevi di tutto, è come camminare per strada in un luogo deserto, di notte al buio. Così bisogna attendere i miei romanzi», ha affermato. Carrisi è uno degli scrittori italiani più prolifici e più amati. I suoi thriller portano alla luce gli aspetti più oscuri e mostruosi dell’essere umano. «Io mi spavento quando qualcuno mi dice ‘io non leggo libri, non vado al cinema». – ha detto «Sono terrorizzato da queste affermazioni, veramente terrorizzato. La politica è il frutto dell’ignoranza, la politica attuale, tutta la politica, è frutto della nostra ignoranza. 🔗Leggi su Amica.it