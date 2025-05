Dona la spesa raccolti 650 chili di prodotti che andranno alle famiglie in difficoltà del territorio

Sabato 10 maggio, l'iniziativa solidale "Dona la Spesa" ha raggiunto un importante traguardo, raccogliendo 650 chili di beni necessari per le famiglie in difficoltà del territorio. Grazie alla generosità dei partecipanti, sono state donate 90 scatole contenenti alimenti, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, evidenziando il forte impegno della comunità.

“Sabato 10 maggio, all’iniziativa solidale 'Dona la Spesa' sono state raccolte 90 scatole di prodotti, per un totale di oltre 650 chili di beni alimentari, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa - così legge in una nota della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro -. Tutto ciò. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Dona la spesa", raccolti 650 chili di prodotti che andranno alle famiglie in difficoltà del territorio

Su questo argomento da altre fonti

Forlì, “dona la spesa”: un successo da 650 kg di prodotti raccolti

Si legge su corriereromagna.it: La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro in una nota ringrazia di cuore Paolo Semprini e le Coop di Corso della Repubblica e dei Portici per aver ...

“Dona la spesa”, sabato 10 maggio, nei negozi Coop

Segnala genteveneta.it: Spazio alla solidarietà sabato 10 maggio con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una s ...

Sabato 10 maggio torna “Dona la spesa”: in 330 negozi Coop raccolta solidale per chi è in difficoltà

Segnala ravennanotizie.it: Sabato 10 maggio torna in tutta Italia l’appuntamento con "Dona la spesa", l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che coinvolgerà 330 punti vendita, tra ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ricerca su consumo prodotti ittici di Marine Stewardship Council con Globescan

Marine Stewardship Council?(MSC), organizzazione non profit che promuove la salute degli oceani attraverso i suoi Standard di sostenibilit? ittica, pubblica i risultati della pi? grande ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici, investigandone abitudini, percezioni e attenzione alla sostenibilit? a livello nazionale e globale.