Don Jordan Coraglia arrestato nel cellulare foto e video pedopornografici Chi era il prete che fondò la Nazionale sacerdoti

Don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati e fondatore della nazionale sacerdoti, è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico. Già sospeso dalle attività pastorali, si trova attualmente agli arresti domiciliari. L’indagine delle autorità è emersa da un'inchiesta su canali Telegram incriminati.

Don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati già sospeso dalle attività pastorali, è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine della polizia postale è scattata da un’inchiesta su alcuni canali Telegram nei quali è stato individuato materiale illegale, poi rinvenuto anche nel telefono del sacerdote durante una perquisizione. Il prete è molto noto nell’ambiente cattolico bresciano, soprattutto tra i più giovani. Appassionato di calcio, infatti, organizzava tornei per ragazzi in oratorio ed era anche presidente e fondatore della Nazionale italiana sacerdoti di calcio. L’incontro con Papa Francesco nel 2019. Nel 2019, durante una partita amichevole vinta contro le Guardie Svizzere, aveva anche incontrato Papa Francesco in piazza San Pietro e gli consegnò una maglietta con il numero 6 e il nome Francesco sulle spalle. 🔗Leggi su Open.online

Chi è don Jordan Coraglia, il prete arrestato a Brescia per detenzione di materiale pedopornografico

Don Jordan Coraglia arrestato a Brescia: sul telefono del parroco foto e video intimi di minori. Le immagini nelle chat Telegram

Foto pedopornografiche sui social e sul telefono: arrestato don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati

