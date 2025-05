Don Francesco Cristofaro nel mirino dei truffatori | il caso fa il giro d’Italia Sabato l’intervista su Canale Italia

Don Francesco Cristofaro, parroco a Simeri Crichi, è finito nel mirino di truffatori che utilizzano profili fake per raggirare i fedeli. La vicenda, esclusiva della nostra testata, ha sollevato un ampio dibattito in Italia. Sabato, un'intervista su Canale Italia approfondirà questo allarmante caso e le denunce del sacerdote calabrese.

La vicenda dei profili fake creati per truffare i fedeli a nome di Don Francesco Cristofaro (rilanciata in esclusiva dalla nostra testata) sta facendo discutere l’intero Paese. Dopo le denunce pubbliche del sacerdote calabrese, parroco a Simeri Crichi (CZ), numerose testate nazionali tra cui Rai News, Adnkronos e diversi quotidiani italiani hanno acceso i riflettori sul caso, che ha scosso la comunità dei social e del mondo cattolico. A rilanciare l’allarme sarà anche Canale Italia, emittente nazionale da 25 canali con oltre 6 milioni di spettatori al giorno, che ospiterà Don Francesco sabato mattina alle 6.30 in un’intervista esclusiva condotta dal direttore Massimo Martire. Il sacerdote racconterà in diretta come falsi profili, spacciandosi per lui, chiedano denaro a nome della Chiesa per opere benefiche mai esistite. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Don Francesco Cristofaro nel mirino dei truffatori: il caso fa il giro d’Italia. Sabato l’intervista su Canale Italia

Cosa riportano altre fonti

Don Francesco Cristofaro denuncia: “Usano il mio nome per raggirare le persone. Fate attenzione!”

Secondo cosenzapost.it: Dei malfattori hanno creato un profilo con l'immagine di Don Francesco Cristofaro e stanno sfruttando la sua popolarità per truffare delle persone ...

La denuncia di don Francesco Cristofaro: «Profili falsi con la mia foto per truffare i fedeli»

Da corrieredellacalabria.it: Il prete della parrocchia a Simeri, nel Catanzarese: «Chiesti soldi in cambio di preghiere, versamenti per asili in Africa» ...

Simeri Crichi, don Francesco Cristofaro ancora vittima di truffatori on line

Da ilreventino.it: È sempre un gesto deplorevole ingannare gli altri, lo è ancora di più quando l’inganno si traveste da gesto filantropico ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano gi? migliorando.