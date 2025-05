Domenica 18 Maggio | città a traffico variabile per eventi sfilate e mercatini

Domenica 18 maggio, la città si anima con eventi, sfilate e mercatini. Il raduno degli ex appartenenti al 225° RGT Fanteria Arezzo si svolgerà in Piazzetta Giorgio Gaber dalle 07:00 alle 12:30, con divieto di transito e sosta. Un corteo militare interromperà temporaneamente il traffico dalle 09:50 alle 10:20 lungo il percorso designato.

Raduno ex appartenenti al 225° RGT Fanteria Arezzo. Piazzetta Giorgio Gaber Dalle 07:00 alle 12:30 Divieto di transito e sosta con rimozione anche per veicoli autorizzati. Sfilata corteo militare Dalle 09:50 alle 10:20 Interruzione temporanea del traffico lungo il seguente percorso: Piazza Fanfani (partenza). Via Petrarca. Piazza Guido Monaco. Via Petrarca. Piazza Fanfani (arrivo).. Cavalli in città – Villa Severi. Via F. Redi e area adiacente a Villa Severi Dalle 07:30 alle 13:30 Divieto di transito e sosta (eccetto mezzi organizzatori e trasporto animali) Passeggiata a cavallo Dalle 08:30 fino alle 12:00 circa Blocco temporaneo della circolazione lungo un ampio percorso cittadino, da San Firenze a piazza Grande, fino al ritorno a Villa Severi. Si consiglia di consultare la segnaletica provvisoria per deviazioni in tempo reale. 🔗Leggi su Lortica.it