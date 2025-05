Docente svolge attività commerciale non autorizzabile? Deve restituire gli stipendi

La Corte dei Conti ha accertato la responsabilità erariale di una docente che, violando il dovere di esclusiva dei pubblici dipendenti, ha svolto attività commerciale non autorizzata. Tale comportamento ha portato all'ordine di restituzione degli stipendi percepiti, evidenziando l'importanza del rispetto delle normative sul conflitto di interessi nel settore pubblico.

Nel caso in commento è stato accertato dalla Corte dei Conti la responsabilità erariale di una docente per avere svolto al contempo, l'attività di amministratrice di una società in accomandita e di una società in nome collettivo in violazione del dovere di esclusiva che grava sul pubblico dipendente, e avendo prestato dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, nonostante che svolgesse l'attività commerciale sopraddetta, addirittura non autorizzabile.