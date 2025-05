Docente precipita da una finestra della scuola prima delle lezioni | tragedia in un liceo

Una tragica notizia scuote la comunità di un liceo nella provincia di Perugia: una docente, a pochi mesi dalla pensione, è morta dopo essere caduta da una finestra dell'istituto. La notizia ha lasciato sgomenta l'intera scuola, e sul caso sono avviate indagini per chiarire le circostanze dell'incidente. La comunità è unita nel dolore.

Un grave lutto ha colpito una scuola della provincia di Perugia. Una docente, prossima alla pensione, è morta dopo essere precipitata da una finestra dell’edificio scolastico prima dell’inizio delle lezioni. La comunità è sconvolta e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il dramma all’alba in una scuola della provincia di Perugia . Docente precipita da una finestra della scuola prima delle lezioni: tragedia in un liceo Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

