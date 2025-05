Dl sicurezza | Plenum del Csm approva parere critico sulle nuove disposizioni penali

Il Plenum del CSM ha espresso un parere critico sul Decreto Sicurezza, approvato con 19 voti favorevoli e 4 contrari. La Sesta Commissione ha sottolineato l'impatto delle nuove disposizioni penali sul carico di lavoro e sull'organizzazione del sistema giudiziario, esprimendo preoccupazioni per le potenziali conseguenze delle riforme proposte.

Con un voto a maggioranza - 19 favorevoli, 4 contrari e due astenuti - il Plenum del Csm ha approvato il parere critico sul Dl sicurezza proposto dalla Sesta Commissione nel quale si evidenzia che "l'impatto complessivo che le nuove disposizioni potranno avere sul carico di lavoro e sull'assetto organizzativo degli uffici non è del tutto prevedibile", ed "è però evidente che il sistema giudiziario non potrà non risentirne". Il parere rileva inoltre che è invece "acclarato" il fatto che "in linea di principio" sono solo gli "interventi ispirati alla logica opposta della depenalizzazione " a "favorire una migliore efficacia dell' organizzazione ", mentre nel dl sicurezza "è presente un ricorso accentuato allo strumento penale" in termini di inasprimento delle pene e introduzione di nuove fattispecie di reato.