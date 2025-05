Dl Albania la Camera vota la fiducia | colpaccio-Meloni cosa cambia

La Camera dei Deputati ha votato a favore della fiducia sul dl Albania, con 192 voti favorevoli, 111 contrari e quattro astenuti. Questo provvedimento, che modifica un protocollo siglato un anno e mezzo fa tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama, segna un passo importante nelle relazioni bilaterali e nelle politiche migratorie.

Via libera alla fiducia sul dl Albania. L'aula della Camera ha approvato, con 192 voti a favore, 111 contrari e quattro astenuti, la fiducia posta dal governo sul provvedimento che modifica il protocollo con l'Albania, firmato tra la premier Giorgia Meloni e l'omologo Edi Rama un anno e mezzo fa. Il decreto estende la possibilità di essere destinati ai Centri in Albania gli stranieri, già in Italia, colpiti da provvedimenti di trattenimento (non solo quindi per extracomunitari richiedenti asilo intercettati in acque internazionali). Il trasferimento sarà possibile senza che venga meno il trattenimento e senza che sia richiesta una nuova convalida. Il voto sul provvedimento è atteso domani mattina. Il testo è in prima lettura e passerà quindi all'esame del Senato per l'ok definitivo. Venerdì la premier sarà proprio a Tirana al vertice della Comunità Politica Europea (EPC) e non è escluso che possa visitare le strutture di Schengjin e Gjader che per la premier sono un "modello innovativo" che raccoglie "sempre più consenso" in Europa.