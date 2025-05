Dj Ringo lancia provocazioni prima di Bologna-Milan Materazzi si esibisce sui social | la sua reazione dopo il fischio finale

In attesa della sfida tra Bologna e Milan, Dj Ringo, celebre tifoso rossonero, ha lanciato provocazioni che hanno trovato pronta risposta nell’ex difensore interista Marco Materazzi. La tensione cresce sui social mentre i protagonisti si preparano a vivere un match carico di emozioni e rivalità storica, alimentando il dibattito calcistico tra i supporters delle due squadre.

Dj Ringo, noto tifoso del Milan, nei giorni scorsi aveva lanciato una provocazione prontamente raccolta dall'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi. Nella settimana che ha preceduto l'attesa sfida tra Bologna e Milan, il noto tifoso milanista Dj Ringo ha acceso il dibattito con delle provocazioni sui social. Ringo, celebre per il suo spirito competitivo e le sue dichiarazioni audaci, ha lanciato frecciate che sono apparse subito su varie piattaforme social, generando reazioni e discussioni tra i tifosi di entrambe le squadre. Di seguito, le sue parole: « Cari interisti, qualora dovessimo vincere la Coppa Italia sono pronto ad abbracciarvi uno ad uno. E iniziere da Marco Materazzi: conquistare due trofei sarebbe un bel colpo». Al termine della partita, che ha visto il Bologna trionfare con un punteggio di 1-0, l'ex difensore dell' Inter, ha colto l'occasione per rispondere a Ringo.

