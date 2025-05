Diverdeinverde a Bologna la bellezza dei giardini nascosti si spalanca alla città | ecco le novità

Scopri la bellezza dei giardini nascosti di Bologna con l'undicesima edizione di Diverdeinverde. Questo weekend, i portoni e i cancelli dei giardini, situati nel centro storico e in periferia, si apriranno al pubblico, offrendo un’opportunità unica di esplorare il verde che arricchisce la città. Non perdere le novità di quest'anno!

Bologna, 14 maggio 2025 – A Bologna il verde c’è, ma (a volte) non si vede. Questo weekend invece i giardini nascosti, che siano in centro storico o in periferia, aprono i loro portoni e cancelli al pubblico. Torna così l’undicesima edizione di Diverdeinverde, organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi in collaborazione con il Comune e numerose realtà, che sabato 17 e domenica 18 maggio vedrà spalancarsi 42 spazi verdi, allestendoci all’interno 23 eventi che spazieranno da conferenze, presentazione di libri, incontri tematici, laboratori, fino a performance artistiche e passeggiate guidate. Le novità. Con casa base nel Parco della Montagnola, nel nuovo spazio Filla, in gestione alla Fondazione IU Rusoni Ghigi, dalle 10 e dotati di una mappa, inizierà il tour tanto aspettato da turisti, famiglie, studentesse e studenti e che anche quest’anno non manca di novità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diverdeinverde a Bologna, la bellezza dei giardini nascosti si spalanca alla città: ecco le novità

