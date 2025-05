Dissonanze Rondine e Oida per la pace

L'Orchestra Instabile di Arezzo Oida, in collaborazione con Rondine, si uniscono per diffondere un potente messaggio di pace attraverso la musica e le parole. Con il progetto "Dissonanze in accordo", due eventi straordinari offriranno un'opportunità unica per trasformare il conflitto in armonia, portando ad Arezzo un'esperienza indimenticabile.

L’Orchestra instabile di Arezzo Oida insieme a Rondine per diffondere un messaggio di pace. Potere della musica e delle parole. In arrivo due eventi, per un unico messaggio: il conflitto può trasformarsi. Succede con il progetto " Dissonanze in accordo ", che oggi porterà ad Arezzo una doppia occasione per incontrare la forza della testimonianza diretta, intrecciata alla musica. Protagonisti i giovani dello Studentato Internazionale World House di Rondine Cittadella della Pace, provenienti da Paesi in guerra che scelgono ogni giorno di convivere con il "nemico" e imparare a trasformare il conflitto in relazione. Nella Basilica di San Francesco alle 21 si terrà lo spettacolo-testimonianza " Dissonanze in accordo ", realizzato da Rondine Cittadella della Pace in collaborazione con Orchestra Instabile di Arezzo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dissonanze. Rondine e Oida per la pace

Approfondimenti da altre fonti

Pace: Rondine Cittadella della Pace, al via il progetto “Una Rondine vola sul Trentino”

Lo riporta agensir.it: “Una Rondine vola sul Trentino”, iniziativa promossa da Rondine Cittadella della Pace con il contributo del Fondo delle Casse Rurali Trentine e in collaborazione con le Sezioni Rondine del ...

Rondine Cittadella della Pace: il Presidente Mattarella inaugurerà, il 6 giugno, “Youtopic Fest” festival internazionale sul conflitto

agensir.it scrive: Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire Youtopic Fest, il festival internazionale sul conflitto di Rondine, in programma dal 6 all’8 giugno alla Cittadella della Pace ...

YouTopic Fest 2024, il festival di Rondine cittadella della pace

Riporta msn.com: You Topic Fest 2024, Liliana Segre, Claudio Bisio e PIF, Michele Serra, Pera Toons, Daniele Mencarelli e Gherardo Colombo sono alcuni dei protagonisti che animeranno l’ottava edizione di ...