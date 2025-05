Disney Italia annuncia il lancio globale di Alien | Pianeta Terra e The Bear 4 in full season

Disney Italia svela il lancio globale di due attesissime produzioni: "Alien: Pianeta Terra" e la quarta stagione di "The Bear". La piattaforma di streaming on demand ha rivelato le date di debutto, promettendo un'esperienza avvincente per gli spettatori. Scopriamo insieme cosa ci attende in queste nuove avventure!

La piattaforma di streaming on demand Disney Italia ha annunciato dettagli importanti relativi all’uscita di due tanto attese produzioni. Oltre a fornire la data di debutto di Alien: Pianeta Terra, è stata confermata anche quella per la quarta stagione della serie tv esclusiva The Bear. In entrambi i casi, l’uscita coincide con il lancio negli . L'articolo Disney Italia annuncia il lancio globale di Alien: Pianeta Terra e The Bear 4 in full season è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Disney Italia annuncia il lancio globale di Alien: Pianeta Terra e The Bear 4 in full season

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Bear 4, annunciata la data d'uscita su Disney+ Italia: 10 episodi al lancio!

Si legge su serial.everyeye.it: La piattaforma di streaming on demand Disney+ accoglierà nel suo catalogo tutti i dieci episodi di The Bear 4 dal giorno del lancio.

Playhouse Disney su Sky e Premium dal 14/5 diventa Disney Junior

Scrive digital-news.it: The Walt Disney Company Italia annuncia il lancio di Disney Junior, il canale televisivo dedicato ai bambini di età compresa fra i 3 e i 7 anni, disponibile in Italia a partire dal prossimo 14 maggio ...

Predator: Killer of Killers, annunciata la data d'uscita in Italia su Disney+

Si legge su cinema.everyeye.it: Possiamo infatti confermare ufficialmente che, in questi minuti, Disney ... Italia uscirà dal 6 giugno prossimo, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+: la data di lancio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Aprire un call center in Italia: l'iter da seguire

Aprire un'attività imprenditoriale di Call Center o di Contact Center è abbastanza complesso ma è una scelta che, se progettata con cura, può rivelarsi un’ottima opportunità di guadagno.