Disney+ annuncia la data di debutto della quarta stagione di The Bear

In onda dal 26 giugno. Disney+ ha svelato la data di uscita della la quarta stagione di The Bear, acclamata dalla critica e vincitrice di numerosi Emmy Award. In occasione dell'annuncio, sono state rilasciate nuove immagini e una key art ufficiale della nuova stagione di The Bear. The Bear – Quarta Stagione The Bear, la pluripremiata serie FX che ha ridefinito il genere comedy-drama, tornerà in esclusiva su Disney+ in Italia a partire da giovedì 26 giugno, con tutti i 10 episodi della quarta stagione disponibili fin dal debutto. La nuova stagione continua a seguire le vicende di Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), impegnati nella sfida di trasformare il ristorante The Bear in un punto di riferimento culinario di eccellenza.