disegnatore tecnico e posatori fibra

Posatori fibra, 2 posti. Requisiti: automuniti, patente B, capacità di lettura disegno di posa fibra; Contratto: tempo determinato; Sede di lavoro: Ranica; Inserire Cv sul sito https:offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 22988. Disegnatore tecnico, 1 posto. Requisiti: esperienza come disegnatore tecnico, diploma di maturità ambito meccanico, conoscenza lingua inglese, conoscenze informatiche con buon utilizzo Solid Works; Mansioni: attività di disegno nel settore di carpenteria medio-pesante; Contratto: tempo determinato con possibilità di stabilizzazione; sede di lavoro: Almè; Inserire Cv sul sito https:offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 22751. Manutentore meccanico, 1 posto. Requisiti: pregressa e significativa esperienza in ambito di manutenzione e riparazione attrezzature elettriche, titolo di studio in ambito elettrico, conoscenza pacchetto Office di base; Contratto: tempo determinato semestrale finalizzato ad assunzione stabile; Sede di lavoro: Arzago d'Adda; Inserire Curriculum vitae sul sito https:offertelavoro.