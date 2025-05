Diplomazia e affari a Riad Trump | al lavoro per Gaza | La guerra deve finire

A Riyad, durante il Saudi-US Investment Forum, Donald Trump sottolinea l'importanza di porre fine al conflitto di Gaza, affermando: "La gente di Gaza merita un futuro migliore". La sua dichiarazione enfatizza l'impegno per la pace e il ritorno degli ostaggi, mentre si fa strada nella diplomazia e negli affari internazionali.

"La gente di Gaza merita un futuro migliore. Continuiamo a lavorare per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile" e "per riportare indietro tutti gli ostaggi tenuti da Hamas ", dichiara enfaticamente Donald Trump a Riyad, alla platea di sceicchi del Saudi-Us Investment Forum che lo applaude davanti al principe ereditario Mohammed bin Salman dopo un omaggio senza precedenti: "Davanti ai nostri occhi – osserva Trump – una nuova generazione di leader sta trascendendo gli antichi conflitti e le stanche divisioni del passato e sta forgiando un futuro in cui il Medio Oriente è definito dal commercio, non dal caos; dalla tecnologia, non dal terrorismo; e dove persone di nazioni, religioni e credi diversi costruiscono città insieme". Ancora: gli Stati Uniti "sono pronti ad aiutare il Libano a creare un futuro di sviluppo e pace con i suoi vicini" (altro battimani) e a disporre la "revoca delle sanzioni" alla Siria dopo "tanta miseria e morte". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Diplomazia e affari a Riad. Trump: al lavoro per Gaza: "La guerra deve finire"

