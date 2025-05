Dio non fa preferenze di persone ad Avellino una veglia di preghiera per un mondo senza omobitransfobia

In occasione della prima veglia di preghiera ad Avellino, la Pastorale di Inclusione della Diocesi, insieme alla Pastorale Giovanile, alla Pastorale Famiglia e Vita e alla Caritas Diocesana, si unisce per promuovere un messaggio di amore e accoglienza, invocando un mondo libero da omobitransfobia. Un evento per celebrare l’unità e la dignità di ogni persona.

Una veglia di preghiera per un mondo senza omobitransfobia. La Pastorale di Inclusione della Diocesi di Avellino, in collaborazione con la Pastorale Giovanile, la Pastorale Famiglia e Vita e la Caritas Diocesana ha organizzato, per la prima volta in città, una giornata di incontro e di preghiera.

