Dimmi La Verità | Giovanna Miele Lega | Buon pasto per personale scuole Perché non vengono erogati

Il 14 maggio 2025, a "Dimmi La Verità", ospitiamo la deputata della Lega, Giovanna Miele. In discussione un tema cruciale: i buoni pasto per il personale scolastico e le motivazioni che ne impediscono l'erogazione. Scopriamo insieme le proposte e le problematiche legate a questa importante questione. Un'opportunità per fare chiarezza e ascoltare voci significative.

Ecco #DimmiLaVerità del 14 maggio 2025. Ospite la deputata Giovanna Miele (Lega). L'argomento del giorno è: "Buoni pasto per il personale delle scuole, la proposta e i motivi per i quali non vengono erogati". A Dimmi La Verità la deputata della Lega Giovanna Miele. Argomento: buoni pasto per il personale delle scuole, la proposta e i motivi per i quali non vengono erogati 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Giovanna Miele (Lega): «Buon pasto per personale scuole. Perché non vengono erogati»

