Dimenticatevi il Grand Tour | c’é quello mondiale dell’Amerigo Vespucci Vorrei essere un pomello lustrato del veliero più bello del mondo

Dimenticate il classico Grand Tour: ecco il mondiale dell'Amerigo Vespucci. Immaginate di essere un pomello lustrato di questo straordinario veliero, lungo 101 metri e adornato da un'imponente tela di 2635 metri quadrati. Con un equipaggio di 280 navigatori, quattro timoni e un fascino senza tempo, ogni viaggio diventa una celebrazione dell'avventura e della tradizione navale.

