DiMartedì Santoro insulta Meloni | Valletta di Trump Per i nostri tg

Nell'ultima puntata di "Dimartedì", Santoro ha lanciato frecciatine alla Meloni, definita "valletta di Trump", in un clima di crescente tensione. Mentre Putin e Zelensky si fronteggiano con dichiarazioni provocatorie, la situazione in Europa si fa sempre più delicata. Il talk show affronta le dinamiche di questo conflitto e le reazioni dei leader europei.

Sono giorni di grande tensione tra i due leader del conflitto tra Russia e Ucraina. Putin e Zelensky si stuzzicano a botte di dichiarazioni eclatanti sui media e stuzzicano anche i loro colleghi europei, in uno scenario non certo tranquillizzante. Di questo si discute anche a "Dimartedì", il talk di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris. In studio c'è anche Michele Santoro, che analizza la situazione in Ucraina e le possibili soluzioni del conflitto. Secondo il giornalista l'Europa è colpevole nel non trovare una soluzione e anche Trump, con il suo egocentrismo, non sembra poter essere un uomo risolutivo. I dubbi, infine, su come Giorgia Meloni e le sue mosse in ambito geopolitico. Queste le parole al veleno di Santoro: "La questione che noi non vogliamo affrontare non è tanto chi è stato l'invasore e chi è stato l'invaso.