DiMartedì Piccolotti contro Meloni | Come Ecce Bombo

Nel programma DiMartedì su La7, Elisabetta Piccolotti di Avs ha paragonato la Premier Giorgia Meloni al personaggio di "Ecce Bombo". Commentando le sue scelte politiche, ha citato la celebre frase: "mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente", sottolineando l'ambiguità della sua presenza politica.

"A me pare che Giorgia Meloni si ispiri un po' al personaggio di Ecce Bombo che dice 'mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente'": Elisabetta Piccolotti di Avs lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, commentando la decisione della premier di non andare in visita a Kiev insieme agli altri leader europei, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, la settimana scorsa. Dopo la battuta infelice, la Piccolotti è tornata alla carica attaccando la presidente del Consiglio per le sue scelte di politica estera: "Tutte le sue mosse degli ultimi mesi sono sostanzialmente subalterne a Trump, lei è preoccupata principalmente di strizzare l'occhiolino a Trump e di non farsi trovare laddove Trump non vuole vederla e questo depotenzia la sua azione". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it