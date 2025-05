Diletta Leotta continua a catturare l'attenzione del pubblico con i suoi scatti mozzafiato sui social. Recentemente, ha condiviso un selfie da "bollino rosso" che ha riscosso un enorme successo, avviando nuove chiacchiere su di lei. La regina della tv on demand riesce sempre a essere al centro dell'attenzione, tra affari di cuore e incredibili look.

Incantevole Diletta Leotta: così, nelle scorse ore, la numero 1 della tv on demand ha fatto incetta di cuori e di commenti sui social network. Di lei, in un modo o nell’altro, si parla sempre e comunque. Ora per gli affari di cuore, ora per un nuovo ed incredibile outfit da bollino rosso, è sempre al centro dell’attenzione. Non potrebbe essere d’altronde: lei è Diletta Leotta e un buon motivo per citarla, o per fare riferimento a lei nel bel mezzo di una conversazione, ci sarà sempre, in linea di massima. Diletta Leotta, un selfie da bollino rosso per dimenticare i guai (Instagram) – Ilveggente.it Peccato solo che, negli ultimi giorni, il suo nome sia stato al centro del dibattito pubblico per un motivo non proprio lusinghiero. Come qualcuno saprà già, il giurì dell’istituto di autodisciplina pubblicitaria ha ordinato, nelle scorse ore, la cessazione di una pubblicità di cui la stella di Dazn era protagonista. 🔗Leggi su Ilveggente.it