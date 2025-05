Differenziale Btp-Bund scende sotto 100 punti brevemente rendimento Btp a 3677%

Il differenziale tra Btp e Bund scende sotto i 100 punti, con il rendimento del Btp fissato al 3,67%. Questa tendenza, che riporta il divario a livelli mai visti dal settembre 2021, segna un momento di intermittenza, con il mercato in attesa di nuovi sviluppi economici e politici che potrebbero influenzare ulteriormente le dinamiche obbligazionarie.

