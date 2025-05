Difesa Meloni a Conte | italiani sanno chi mente per tornaconto

In un intervento a Roma, Meloni difende Conte, sottolineando l’intelligenza degli italiani nel riconoscere chi agisce per tornaconto personale. Secondo la leader, gli italiani sanno distinguere tra chi mente per convenienza e chi è sincero, anche quando esprimere la verità comporta delle difficoltà.

Roma, 14 mag. (askanews) - "Penso che gli italiani siano molto più intelligenti di quanto a volte si ritiene e penso che sappiano riconoscere perfettamente chi si muove per tornaconto e chi si muove per convinzione, chi mente perché è comodo farlo e chi non mente anche quando può essere scomodo farlo. E quindi quello che noi faremo è continuare a mantenere gli impegni, non solo gli impegni nostri, anche gli impegni vostri, perché siete stati voi a mettere la firma sull'aumento delle spese della difesa per portarle al 2% del prodotto interno lordo, e alla fine saranno gli italiani a giudicare tra le due proposte". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel question time alla Camera, rispondendo a Giuseppe Conte. "Non sono un presidente del Consiglio che ha una linea quando sta al governo e una linea completamente e diametralmente opposta quando sta all'opposizione. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa, Meloni a Conte: italiani sanno chi mente per tornaconto

