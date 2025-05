Difesa Conte a Meloni | lei ha tradito l' Italia e la butta in caciara

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha critico duramente la premier Giorgia Meloni durante un acceso intervento alla Camera. Accusandola di "tradire l'Italia" e di adottare "reazioni fanciullesche", Conte ha messo in evidenza la mancanza di concretezza del governo e il ricorso a polemiche sterili, esprimendo preoccupazione per la direzione politica del paese.

Roma, 14 mag. (askanews) -"Presidente Meloni, lei coglie sempre l'occasione per buttarla in caciara, invece di fare la presidente del Consiglio ha reazioni fanciullesche". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, replicando alla premier Meloni alla Camera. "Ha tradito l'Italia - ha detto ancora - comportandosi come una scolara obbediente sottoscrivendo tagli per scuola, lavoro ricerca tutto quello che serve per gli italiani e sottoscrivendo spese pazze per le armi. È un errore tragico: la Germania diventerà una superpotenza militare, la Francia è già una potenza nucleare e noi arrancheremo dietro, non conteremo più grazie a lei. A Berlino stanno preparando una statua per lei". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa, Conte a Meloni: lei ha tradito l'Italia e la butta in caciara

Su questo argomento da altre fonti

Difesa, Conte a Meloni: lei ha tradito l'Italia e la butta in caciara

Secondo libero.it: Roma, 14 mag. (askanews) -"Presidente Meloni, lei coglie sempre l'occasione per buttarla in caciara, invece di fare la presidente del Consiglio ha reazioni fanciullesche". Lo ha detto il leader M5s ...

Difesa, Meloni a Conte: italiani sanno chi mente per tornaconto

Segnala libero.it: Roma, 14 mag. (askanews) - "Penso che gli italiani siano molto più intelligenti di quanto a volte si ritiene e penso che sappiano riconoscere perfettamente chi si muove per tornaconto e chi si muove p ...

Conte a Meloni: Con piano di riarmo Italia ha un cappio al collo, perchè si è fatta fregare in Ue?

Come scrive ilgiornale.it: “Lei ha dato priorità alle armi, rispetto invece ai bisogni, alle urgenze dei cittadini, delle imprese, delle famiglie che continua a disconoscere.” Così il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Co ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Europee - l'analisi: sul web Meloni fa il pieno di mentions - Salvini e Conte i più divisivi

Entrambi i leader mostrano un alto indice di polarizzazione, indicativo delle reazioni contrastanti del pubblico (0,78 Salvini, 0,77 Conte).