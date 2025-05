Difendere la biodiversità non è un lusso ma una necessità Italia protagonista

Difendere la biodiversità non è un lusso, ma un'urgenza imprescindibile. In Italia, patria di ecosistemi unici, la ricchezza naturale deve essere protetta e valorizzata. La biodiversità è un patrimonio da salvaguardare, non solo per il nostro benessere, ma anche per il futuro del pianeta, perché rappresenta l'equilibrio su cui si basa la vita stessa.

Di biodiversità si parla troppo spesso come qualcosa che stiamo irrimediabilmente perdendo. Una parola che ricorre nei titoli quando si annuncia l'estinzione di una specie, la distruzione di un habitat, la comparsa di una nuova minaccia. Eppure, la biodiversità non è solo una vittima da compiangere: è anche un tesoro da proteggere, un valore da riconoscere, un pilastro della nostra stessa sopravvivenza. La buona notizia è che qualcosa si muove. E non solo a parole. Un segnale concreto arriva dai numeri: secondo il rapporto ISPRA 2024, l'Italia ha ridotto le emissioni di gas serra del 25% rispetto al 1990, con un calo del 3% tra il 2023 e il 2024. Un risultato frutto soprattutto del settore elettrico, che ha visto un crollo delle emissioni del 64% in poco più di trent'anni. Questo dimostra che non solo è possibile produrre energia in modo più pulito, ma che questa transizione può avvenire senza compromettere la sicurezza energetica della nazione.

