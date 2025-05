' Dico no alla droga Puglia' si confronta con gli studenti baresi

Lunedì mattina, presso l'Istituto Tecnico "Euclide-Caracciolo" di Bari, si è svolta una conferenza informativa del progetto "Dico No alla Droga Puglia", dedicata agli studenti. L'evento, volto a sensibilizzare sui rischi legati all'uso di droghe e alcol, è stato introdotto dalla Prof.ssa Lucia Vitale, volontaria dell'O.d.V. e promotrice della salute.

