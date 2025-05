Diciotto cardiopatici allo stadio per Atalanta-Roma

Pazienti cardiopatici in trasferta a Bergamo per assistere dal vivo alla partita di serie A Atalanta-Roma. Emozioni da stadio, l’altro giorno, per 18 persone, tra adulti e bambini, che sono in cura al Policlinico San Donato a causa di malformazioni cardiache. Accompagnati da personale specializzato, i pazienti hanno potuto lasciare temporaneamente l’ospedale per seguire il match. L’iniziativa era a cura di Gsd Foundation, fondazione del gruppo San Donato che si occupa di umanizzazione delle cure. Ha contribuito anche Aicca, associazione italiana dei cardiopatici congeniti adulti. Tra i 18 spettatori c’erano 7 bambini, per i quali "una partita può trasformarsi in un’esperienza indimenticabile, un momento di gioia autentica e spensieratezza che resta nel cuore", osserva Giovanna Campioni, responsabile nazionale di Aicca. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diciotto cardiopatici allo stadio per Atalanta-Roma

