Diavoli nella Bassa così diventai il bambino zero

In "Io, bambino zero", la voce di chi ha vissuto l'oscurità si fa potente e chiara. Raccontando una vicenda di dolorosa realtà, l'autore svela le sue esperienze, mettendo in luce il fallimento della giustizia e abbracciando la speranza di un nuovo inizio. Un'opera toccante, pubblicata da Salani, che invita alla riflessione e alla comprensione.

Una vicenda cupa e dolorosa, raccontata per la prima volta da chi l'ha vissuta personalmente, ma anche la testimonianza di un uomo che ha scelto di affrontare la verità abbracciando la speranza di una rinascita. E' uscito ieri con Salani "Io, bambino zero. Come la giustizia ha fallito: la mia verità sul caso dei diavoli della bassa modenese" di Davide Tonelli Galliera. Il libro è un vero e proprio viaggio all'inferno raccontato dalla prima vittima, il "bambino zero" appunto, del più grande caso di mala giustizia italiana degli ultimi 20 anni, ricostruito e riassunto dall'inchiesta giornalistica Veleno di Pablo Trincia (che firma la prefazione) e Alessia Rafanelli. La vicenda riporta il lettore agli anni '90 quando l'autore a tre anni viene allontanato dalla sua famiglia, in gravi difficoltà economiche, e affidato a un nuovo nucleo familiare.

