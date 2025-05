Diamo un’occhiata alla nuova interfaccia di tracciamento di Find Hub di Google

Scopriamo insieme la nuova interfaccia di tracciamento di Find Hub di Google, precedentemente conosciuta come "Trova il mio dispositivo". Con l'introduzione del supporto alla banda ultralarga, questa innovazione promette un'esperienza di tracciamento più efficiente e intuitiva. Approfondiamo le funzionalità e le novità di questo strumento indispensabile per localizzare i dispositivi smarriti.

Trova il mio dispositivo, ora denominato Find Hub, accoglie il supporto alla banda ultralarga e una nuova interfaccia di tracciamento. L'articolo Diamo un’occhiata alla nuova interfaccia di tracciamento di Find Hub di Google proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Diamo un’occhiata alla nuova interfaccia di tracciamento di Find Hub di Google

Ne parlano su altre fonti

Netflix rinnova l’interfaccia TV: design moderno e suggerimenti più precisi

informazione.it scrive: La nuova interfaccia per Smart TV e set-top box migliora grafica, accesso ai contenuti e consigli personalizzati; novità anche per l'app mobile con ricerche AI e feed video click per ingrandire ...

watchOS 12 potrebbe portare Apple Intelligence e una nuova interfaccia all’Apple Watch

Lo riporta multiplayer.it: per dare una rapida occhiata alle informazioni più rilevanti. Creazione di Genmoji direttamente dal polso, sfruttando le potenzialità generative di Apple Intelligence. Una nuova esperienza per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

World of Warcraft Dragonflight - Introduzione nuova interfaccia utente

Il 26 ottobre sarà disponibile la pre-patch di World of Warcraft: Dragonflight, che introduce nuovi alberi dei talenti per tutte le classi, professioni rielaborate e un'interfaccia utente completamente nuova.