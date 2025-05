Di Marco Pd sull' Abruzzo al Salone del libro di Torino | Dalla Regione contributi bassissimi agli editori serve una nuova legge

Il consigliere regionale Antonio Di Marco del Partito Democratico esprime preoccupazione per la partecipazione dell'Abruzzo al Salone del Libro di Torino. Critica i contributi esigui forniti dalla regione agli editori locali, sottolineando l'urgenza di una nuova legge che sostenga la cultura e promuova la valorizzazione della nostra produzione editoriale.

Il consigliere regionale Antonio Di Marco, del Partito Democratico, commenta la partecipazione della Regione Abruzzo e degli editori locali al Salone del libro in programma a Torino: "“Fa un certo effetto leggere le dichiarazioni trionfalistiche dell’assessore regionale alla cultura Roberto. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Di Marco (Pd) sull'Abruzzo al Salone del libro di Torino: "Dalla Regione contributi bassissimi agli editori, serve una nuova legge"

