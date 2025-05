Detenzione illecita di fauna selvatica denunciato un sannita

Un cittadino sannita è stato denunciato per detenzione illecita di fauna selvatica dopo il sequestro di un gheppio maschio (Falco tinnunculus), rapace protetto e simbolo dell'equilibrio ecologico. L'intervento, realizzato a Montesarchio, ha visto la collaborazione tra Carabinieri Forestali, Polizia Metropolitana di Napoli e volontari della Lipu.

Un esemplare maschio di gheppio (Falco tinnunculus), rapace protetto e simbolo dell'equilibrio degli ecosistemi, è stato sequestrato a Montesarchio durante un'operazione congiunta dei Carabinieri Forestali e della Polizia Metropolitana di Napoli, con il supporto delle guardie volontarie della Lipu.

Detenzione illecita di fauna selvatica, denunciato un sannita

