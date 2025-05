Derby Vis Pesaro-Rimini | mille tifosi in trasferta per il match decisivo

Il derby Vis-Pesarorimini si avvicina, con mille tifosi pronti a seguire la loro squadra nel match decisivo. Sono 1020 i sostenitori che, entusiasti, partiranno oggi per Rimini. Il ritrovo è fissato per le 17:15 al parcheggio McDonald's, mentre i pullman disponibili sono solo cinque, costringendo molti a spostarsi in auto. Ecco l'attesa per la finale di Coppa Italia!

Lo sbarco dei mille. Sono esattamente 1020 i tifosi che spingeranno oggi la Vis a Rimini. Il ritrovo è per le 17,15 nel parcheggio Mc Donald in direzione autostrada, partenza alle 17,45. Solo cinque i pullman allestiti, tutti gli altri si muoveranno in auto, "colpa" della finale di Coppa Italia concomitante finale Bologna-Milan con i tifosi emiliani che hanno "requisito" pullman fino alle Marche. "Coloriamo l’A14 di biancorosso" è lo slogan che invita tutti a partire con sciarpe e bandiere biancorosse. Ci saranno anche i tifosi della curva della Vuelle, tra gruppi infatti c’è grande stima reciproca. Da Arezzo (finale con il Rimini nel giugno del 2000) non si registrava un esodo del genere. Precedenti. Quasi un secolo di derby, a partire dal primo datato 1939: Vis-Rimini 0-1. Quello che va in scena oggi al "Neri" è il numero 66 fra campionato e post campionato (spareggio di Arezzo e playoff in corso). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Derby Vis Pesaro-Rimini: mille tifosi in trasferta per il match decisivo

Cosa riportano altre fonti

Derby Vis Pesaro-Rimini: mille tifosi in trasferta per il match decisivo

Come scrive msn.com: Oltre mille tifosi della Vis Pesaro si dirigono a Rimini per il derby decisivo nei playoff. Un evento che non si vedeva dal 2000.

Derby Vis Pesaro Rimini, allerta alta e massiccio servizio d'ordine: in arrivo quasi 600 tifosi ospiti

Secondo msn.com: Si vogliono possibili disordini, infatti tra i sostenitori delle due squadre esiste una rivalità di vecchia data. E questo, unito al fatto che, trattandosi dei play off la posta in gioco è alta ...

Vis Pesaro-Rimini: Derby Storico al Tonino Benelli per i Playoff

ilrestodelcarlino.it scrive: Vis Pesaro e Rimini si sfidano in un derby storico al Tonino Benelli, con in palio l'accesso ai playoff nazionali.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rimini: Video Scandalo Consigliera Comunale

Il video scandalo della consigliera comunale che gioca al "Cheeky Exploits" ovvero mostrare il fondoschiena in pubblico.