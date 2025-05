Depuratore di Campo Cangino | Pronti gli interventi per ridurre i cattivi odori

Il Comune e Acquedotto del Fiora hanno avviato interventi per ridurre i cattivi odori nell'impianto di depurazione di Campo Cangino. Recentemente, un sopralluogo ha fatto il punto sui lavori in corso e sugli investimenti, con quasi 9 milioni di euro destinati al miglioramento del servizio nel quinquennio 2021-2025.

Comune e Acquedotto del Fiora hanno effettuato un sopralluogo all'impianto di depurazione di Campo Cangino per fare il punto sui lavori in corso, gli investimenti realizzati e quelli in programma per i prossimi mesi. Infatti, nel quinquennio 2021-2025 AdF ha investito quasi 9 milioni di euro sul servizio idrico integrato del territorio comunale follonichese, di cui circa 4 destinati a interventi funzionali a potenziare l'impianto di Campo Cangino attraverso l'introduzione di tecnologie che possano ridurre l'impatto delle emissioni odorigene, che è la principale criticità segnalata dai cittadini. Per risolvere questo problema, entro la fine di maggio sarà installata una nuova valvola di sicurezza telecontrollata sulla cupola del digestore aerobico, che servirà a garantire la sicurezza del sistema.

