Deportazione alla francese | Macron vuole trasferire i detenuti in celle affittate all’estero

Il presidente francese Emmanuel Macron propone una controversa soluzione alla sovrappopolazione carceraria: l'affitto di celle all'estero per deportare i detenuti. Ispirato da dinamiche simili a quelle di Donald Trump, Macron suggerisce di sfruttare spazi carcerari non utilizzati anche oltre i confini nazionali, suscitando dibattiti accesi su etica, sicurezza e diritti umani.

Come Trump, più di Trump, il presidente francese Emmanuel Macron si dice disposto – di fronte al problema della sovrappopolazione carceraria in Francia – ad “affittare” posti di prigione dove deportare i detenuti “laddove sono disponibili”, anche all’estero. Nel corso dell’intervista torrenziale di oltre tre ore in diretta tv su TF1, Macron ha risposto sul tema della mancanza di celle nei penitenziari transalpini, ragionando su una deportazione alla francese. Ha infatti dichiarato che non solo intende “accelerare” sui cinquemila posti carcerari in costruzione in Francia, ma ha aggiunto di essere disposto ad “affittare” posti in carcere anche all’estero. L’intervista integrale di Macron a Tf1 Leggi anche Approvato il 17mo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca. E Macron mostra i muscoli: "Pronto a schierare l'atomica in Polonia". 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Deportazione alla francese: Macron vuole trasferire i detenuti in celle “affittate” all’estero

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra Ucraina, Macron: «Ipotesi di atomica francese in Polonia». Meloni a Erdogan: «Mosca accetti la tregua»

Lo riporta ilmessaggero.it: Mosca respinge l'ultimatum dell'Europa per la tregua subito in Ucraina. Ma sale la pressione su Putin affinchè vada in prima persona all'incontro di giovedì a ...

Riccardi: “A cena con l’amico Macron, la Francia vuole un’iniziativa europea”

Da repubblica.it: la sera prima dei funerali era con Emmanuel Macron al Bolognese in piazza del Popolo. Invitato con un sms. L’unico italiano che il presidente francese ha voluto accanto a sé mentre si andava ...

Riccardi: “A cena con l’amico Macron, la Francia vuole un’iniziativa europea”

Come scrive informazione.it: ROMA – «Macron era un grande estimatore di Bergoglio ... Da tanto tempo la Chiesa non prendeva in considerazione un francese per il soglio pontificio. Il “protetto” di Francesco è attento ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Netflix, Il caso Outreau: un incubo francese, la docuserie true crime sulla tragedia giudiziaria

Netflix lancia la docuserie Il caso Outreau il 15 marzo 2024: la storia vera di una delle peggiori tragedie giudiziarie francesi.