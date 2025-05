Depardieu una vita sempre controcorrente

Gérard Depardieu, icona del cinema francese, continua a vivere una vita controversa e controcorrente. Recentemente condannato dal Tribunale di Parigi a 18 mesi di reclusione con sospensione condizionale per aggressione sessuale, l'attore si prepara a contestare la sentenza in appello, confermando il suo spirito ribelle e la sua complessa figura pubblica.

Gérard Depardieu è stato condannato dal Tribunale di Parigi a 18 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per aggressione sessuale nei confronti di due donne durante le riprese del film "Les Volets verts" nel 2021. Non andrà in carcere, i suoi difensori hanno già annunciato appello. Oltre alla pena detentiva sospesa, il 77enne

