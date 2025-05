Denzel Washington star di un nuovo thriller Netflix accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones

Denzel Washington torna sul grande schermo in un avvincente thriller per Netflix, intitolato "Here Comes the Flood". Diretto da Fernando Meirelles, il film vanta un cast eccezionale che include Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones. I dettagli del progetto promettono un'esperienza cinematografica intensa e irresistibile per gli appassionati del genere.

Netflix ha svelato i primi dettagli di un thriller che verrà diretto da Fernando Meirelles e potrà contare su un cast davvero stellare. Denzel Washington sarà protagonista di un nuovo film, intitolato Here comes the flood e prodotto per Netflix, accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones. Il nuovo progetto sarà diretto da Fernando Meirelles, il regista nominato agli Oscar che aveva realizzato per la piattaforma di streaming I due papi. I primi dettagli del thriller Il nuovo film è stato scritto da Simon Kinberg, già autore di Mr. & Mrs. Smith, e viene descritto come un film non convenzionale su una rapina. Al centro della trama ci sarà una guardia addetta alla sicurezza di una banca, una persona che lavora alla cassa . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Denzel Washington star di un nuovo thriller Netflix accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones

