Dentro Huawei | il viaggio in Cina che distorce la prospettiva di una superpotenza

Nel cuore di Huawei, un viaggio in Cina svela una realtà complessa e affascinante, che sfida le convenzioni di una superpotenza globale. Chi scrive, segnato da un certo rammarico per il ban voluto dal governo Trump, invita a lasciar da parte pregiudizi e motivazioni politiche, per esplorare un'esperienza unica e illuminante nel mondo della tecnologia cinese.

Chi scrive ha sempre vissuto con una certa amarezza il ban imposto a Huawei dal primo governo Trump. Tralasciamo le motivazioni politiche che hanno portato a una decisione del genere e, ancor di più, lasciamo da parte i preconcetti, perché qui si parla di un viaggio stampa in Cina organizzato da Huawei, e di tutto . L'articolo Dentro Huawei: il viaggio in Cina che distorce la prospettiva di una superpotenza proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Dentro Huawei: il viaggio in Cina che distorce la prospettiva di una superpotenza

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Huawei Pura X, ecco com'è fatto dentro il pieghevole non convenzionale | Video

Lo riporta hdblog.it: Il recente Huawei Pura X è stato disassemblato e analizzato a fondo in un video pubblicato su YouTube dal canale WekiHome. Va detto che il teardown del pieghevole per nulla convenzionale di Huawei è ...

Siamo andati in Cina con il nuovo foldable di Huawei: ecco cosa abbiamo imparato

Riporta techprincess.it: Ma prima di partire per un viaggio in Cina, a visitare (tra le altre cose) anche i campus di ricerca e sviluppo di Huawei, ci siamo ricordati di mettere nella tasca sinistra il nuovo Mate X6, lo ...

Huawei sta costruendo una mega fabbrica di chip in Cina | Rumor

Segnala msn.com: La società punta a creare un colossale polo tecnologico cinese per fare meglio concorrenza a TSMC, Intel e Samsung.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Griezmann sospende collaborazione con Huawei per la repressione contro gli uiguri

Il calciatore francese Antoine Griezmann si è distinto ancora una volta con un gesto forte, ha sospeso la collaborazione con Huawei per sostenere gli uiguri perseguitati da Pechino.