Demi Moore racconta il retroscena del bikini in Charlie’s Angels e il sostegno delle figlie

Demi Moore svela un retroscena inedito sulla sua esperienza con il bikini in "Charlie’s Angels: Più che mai". Racconta la pressione di una preparazione affrettata di sole tre settimane e l'importanza del sostegno delle sue figlie durante questo periodo di tensione. Un racconto che offre uno sguardo intimo sul suo viaggio personale e professionale.

Demi Moore ha recentemente condiviso un episodio inedito, rivelando una richiesta particolare avanzata prima delle riprese di una scena iconica nel film Charlie’s Angels: Più che mai. Con un termine stringente di sole tre settimane per prepararsi, l’attrice ha confessato tensioni legate al proprio aspetto, aggiungendo un tocco personale a un momento che ormai fa . L'articolo Demi Moore racconta il retroscena del bikini in Charlie’s Angels e il sostegno delle figlie è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Demi Moore racconta il retroscena del bikini in Charlie’s Angels e il sostegno delle figlie

