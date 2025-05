Demi Moore e il ruolo in Charlie' s Angels | Avevo supplicato di non inquadrarmi il sedere

Demi Moore ha svelato un aneddoto curioso riguardo il suo ruolo in "Charlie's Angels: Più che mai". Prima di girare l'iconica scena in bikini, l'attrice ha supplicato la produzione di non inquadrarle il sedere, rivelando la pressione e le aspettative che accompagnavano il suo ritorno sul grande schermo. Un retroscena che rispecchia la vulnerabilità dietro alla celebrità.

Demi Moore ha raccontato la curiosa richiesta fatta prima di girare la celebre scena in bikini in Charlie's Angels: Più che mai. Con solo tre settimane per prepararsi, l'attrice ha svelato l'insicurezza legata al proprio corpo e il non voler essere ripresa in una parte specifica. Ma alla fine il desiderio di mostrarsi alle figlie come artista a tutto tondo, ha avuto la meglio. Demi Moore e quella scena iconica in bikini A distanza di oltre vent'anni, la scena in bikini di Charlie's Angels: Più che mai continua a brillare nell'immaginario pop, ma pochi conoscevano il retroscena che Demi Moore .

