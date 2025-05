Delitto Garlasco | Rita Poggi attizzatoio in casa non manca e non è mai mancato

Il delitto di Garlasco riporta alla luce il mistero che circonda la morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. In un'intervista, Rita Poggi afferma che in casa non manca mai l'attizzatoio, strumento chiave nella ricerca di giustizia per la figlia. Le indagini continuano a svelare inquietanti particolari sul caso.

Milano, 14 mag. (LaPresse) – Da casa Poggi “l’attizzatoio non manca e non è mai mancato”. Lo dice a LaPresse Rita Poggi, in merito alle ricerche dell’arma utilizzata per uccidere la figlia Chiara il 13 agosto del 2007 nella villetta in cui viveva la famiglia a Garlasco (Pavia). Indiscrezioni avevano indicato un attizzatoio da camino come possibile oggetto della ricerca. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco: Rita Poggi, attizzatoio in casa non manca e non è mai mancato

