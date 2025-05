Delitto Garlasco perquisizione a casa di Sempio e genitori | sequestrati telefoni e pc

Nuova svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. Questa mattina sono scattate le perquisizioni dei carabinieri di Pavia a Voghera, a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. La perquisizione è mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta, attraverso l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Perquisizioni anche nelle abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici del ragazzo. Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, una perquisizione sarebbe scattata anche in un’area campestre di Tromello, piccolo centro alle porte di Garlasco. Qui i carabinieri si starebbero muovendo alla ricerca della possibile arma del delitto. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, perquisizione a casa di Sempio e genitori: sequestrati telefoni e pc

