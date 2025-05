Delitto Garlasco in corso perquisizione a casa di Sempio e genitori

I carabinieri di Pavia stanno attualmente effettuando una perquisizione nella casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La notizia è stata diffusa tramite i social del Tg1, con l'obiettivo di raccogliere elementi utili all'inchiesta in corso.

I carabinieri di Pavia da ore sono a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. La notizia è stata lanciata dai social del Tg1. La perquisizione è mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta attraverso l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Analoga attivita' investigativa viene eseguita dai militari dell'Arma presso le abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici del ragazzo. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, in corso perquisizione a casa di Sempio e genitori

