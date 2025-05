delitto garlasco blitz dei carabinieri a casa di andrea sempio

All'alba di oggi, i Carabinieri di Milano hanno avviato una perquisizione a casa di Andrea Sempio, nell'ambito delle indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, Pavia. La notizia è stata riportata dal Tg1 delle 7 e dai social del telegiornale, mentre le operazioni si stanno estendendo su più fronti.

È in corso dall'alba da parte dei Carabinieri di Milano una perquisizione a casa di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco in provincia di Pavia. A dare la notizia il Tg1 delle 7 e i social del telegiornale. I carabinieri si sono recati anche nell'abitazione dei genitori dello stesso Sempio. Delitto Garlasco, Andrea Sempio indagato . L'uomo, oggi 37enne, è indagato per la seconda volta per omicidio in concorso. Al tempo dei fatti aveva 19 anni ed era il migliore amico del fratello della vittima. C'è l'ipotesi "suggestiva" che colloca Sempio nella villetta di Garlasco, dove Chiara Poggi fu trucidata il 13 agosto 2007, come omicida in concorso con Alberto Stasi "o altri soggetti" e poi la "irrilevanza investigativa" degli elementi a carico del 37enne, già vagliati da pm e gip in più occasioni: l'impronta sulla porta, l'alibi del parcheggio a Vigevano, le telefonate a vuoto a casa Poggi, il cellulare in vacanza dell'amico Marco Poggi, i capelli nel lavabo.