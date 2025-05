L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, segna un nuovo capitolo nelle indagini. Gli inquirenti sono tornati alla ricerca dell'arma del delitto, mentre i genitori continuano a sostenere la colpevolezza di Alberto Stasi. Le indagini, ufficialmente riaperte, promettono di portare ulteriori sviluppi su questo caso che ha scosso l'opinione pubblica.

L’omicidio di Chiara Poggi sembra essere arrivato all’ennesima svolta. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare la possibile arma del delitto Nonostante i genitori sono certi della colpevolezza di Alberto Stasi, le indagini sulla morte di Chiara Poggi sono ufficialmente riaperte. Nella mattinata odierna i carabinieri hanno effettuato un blitz a casa di Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima e uno dei nomi usciti nelle ultime settimane dopo alcuni approfondimenti. Ma i carabinieri non si sono assolutamente fermati qui. Anzi, secondo le ultime notizie, hanno effettuato dei controlli anche a casa dei genitori del ragazzo e di due amici, che non risultano essere comunque indagato. Delitto Garlasco, ancora una svolta nelle indagini: si cerca l’arma del delitto (Ansa) – cityrumors.it Stando a quanto si apprende, Sempio è rimasto sempre tranquillo e non preoccupato dalle perquisizioni. 🔗Leggi su Cityrumors.it