Delitto di Pamela falsa confessione | poliziotto patteggia un anno

A Macerata, il caso di Pamela Mastropietro riaccende l'attenzione: un poliziotto è stato condannato a un anno per aver patteggiato, mentre emerge una falsa confessione attribuita a Innocent Oseghale, già condannato all'ergastolo per il delitto del 2018. La questione delle presunte informazioni sui complici solleva nuovi interrogativi sull'accuratezza delle indagini.

Macerata, 14 maggio 2025 – Era sicuro che Innocent Oseghale, il nigeriano condannato all’ ergastolo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, avvenuto nel gennaio del 2018, avesse fatto una confessione scritta, in inglese, dove rivelava notizie importanti sul delitto e sui complici che lo avevano aiutato ad uccidere e a sbarazzarsi del corpo della 18enne romana. Secondo lui un avvocato aveva addirittura tradotto quel manoscritto in italiano. Per questo la Procura generale di Ancona, a settembre del 2020, lo aveva convocato, per sentirlo come persona informata sui fatti. Protagonista un ex poliziotto dell’ufficio immigrazione della questura di Macerata. Quanto riferito dall’ex agente non ha trovato fondamento nelle indagini e per quelle dichiarazioni ieri ha patteggiato ad un anno (pena sospesa) al tribunale di Ancona per false informazioni a pubblico ministero. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it