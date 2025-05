delitto di garlasco – un teste ha detto di aver visto una donna gettare un oggetto in un canale

Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione grazie a una testimonianza cruciale. Un uomo ha dichiarato di aver visto una donna gettare un oggetto in un canale, potenzialmente legato alla morte di Chiara Poggi nel 2007. La Cassazione ha confermato che la giovane fu uccisa con colpi di martello, rendendo necessarie nuove ricerche sull'arma del delitto.

Le ricerche sulla presunta arma del delitto di Garlasco del 2007 – per la Cassazione Chiara Poggi fu uccisa con "un rapido susseguirsi di colpi di martello al capo" – si basano sulla testimonianza di un uomo, raccolta nei mesi scorsi dalla trasmissione Le Iene che avrebbe detto di aver visto una persona, una donna, gettare un oggetto metallico in un canale. Canale che si trova a Tormello, nel Pavese, vicino a una casa che era di proprietà della nonna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, e dove si stanno concentrando le attività di carabinieri e vigili del fuoco. Le due ragazze diventarono note alle cronache dell'epoca per una fotografia – che erano un fotomontaggio – in cui si vedevano le due gemelle e la vittima. A partire da questa nuova "testimonianza", i carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dalla Procura pavese diretta da Fabio Napoleone, hanno deciso di effettuare ricerche nel canale a distanza di 18 anni dall'omicidio.