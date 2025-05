Delitto di Garlasco un supertestimone ha rotto il silenzio dopo 18 anni Ha parlato di un oggetto gettato in un canale | la rivelazione de Le Iene

Dopo 18 anni, un supertestimone si fa finalmente avanti nel caso del delitto di Garlasco, rivelando dettagli inediti su un oggetto gettato in un canale. Questa clamorosa testimonianza sarà al centro del servizio di martedì 20 maggio de Le Iene, che promette di svelare nuovi sviluppi nell'inchiesta.

L’accelerazione di oggi nella n uova inchiesta sul delitto di Garlasco sarà oggetto di un servizio nella prossima puntata de Le Iene, in onda martedì 20 maggio su Italia1. A rivelarlo è la trasmissione di Mediaset in una nota in cui conferma che un supertestimone “ha deciso di raccontare la propria versione su quanto sarebbe accaduto il giorno dell’ omicidio di Chiara Poggi ”, si legge nel comunicato. Dopo le perquisizioni di oggi 14 maggio nelle abitazioni dell’indagato Andrea Sempio a Voghera e dei suoi genitori a Garlasco, i rilievi degli investigatori dell’Arma sarebbero stati estesi anche a Tromello, un piccolo comune della Lomellina, sempre in provincia di Pavia. Secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe cercando una possibile arma del delitto per l’omicidio di Chiara Poggi, trucidata nella villetta dei genitori il 13 agosto del 2007, per cui era stato condannato – in via definitiva e “ oltre ogni ragionevole dubbio” – l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, oggi in regime di semilibertà. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it